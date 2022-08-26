Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van’da tek seferde 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Van’da tek seferde yakalanan en fazla metamfetamin miktarı oldu.
Gençleri zehirleyen ve terör örgütünün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi Sualtı mahallesi kırsalında yapılan operasyonda, 153 kilogram metamfetamin ile 154 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Yakalanan 153 kilogram metamfetamin, Van’da tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin miktarı olarak kaydedildi.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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