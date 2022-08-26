Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbekir Mahallesi'ndeki mevcut tesisinin şehir içinde kalması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Erciş yolu üzerinde yeni bir tesis yapılacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dükkanlar, idari bina, ibadethane, yeşil alan, otopark, sosyal alanlar ile kamyon garajının yer alacağı proje alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Balcı, inşa edilecek sebze ve meyve halinin kısa sürede tamamlanıp hizmete açacağını belirtti.