Büyükşehir, Edremit ve İpekyolu belediyeleri, kentte dezavantajlı öğrencilerin üniversiteye daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Sürekli Eğitim Merkezleri açtı.

İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin de desteğiyle dershane ortamını aratmayan eğitim yuvaları oluşturan belediyeler, başvuruları kabul edilen öğrencilere üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı sundu.

Soru bankası, kaynak kitap ve deneme sınavı gibi ihtiyaçları da belediyeler tarafından karşılanan öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle üniversite sınavlarında başarılı sonuçlar elde etti.

Büyükşehir Belediyesinde 493 öğrenciden 447'si, Edremit Belediyesinde 240 öğrenciden 112'si, İpekyolu Belediyesinde 389 öğrenciden 300'ü üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandı.

Tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi fakültelere yerleşen birçok öğrenci, ailelerine, öğretmenlerine ve belediye yöneticilerine büyük sevinç yaşattı.

"Mutluluğumuza mutluluk kattık"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla mutluluklarına mutluluk kattıklarını söyledi.

Geçen yıl açtıkları merkezde eğitim alan 112 öğrencinin çeşitli üniversitelere yerleştiğini belirten Say, şöyle konuştu:

"Bunlardan derece yapanlar, 4 yıllık ve 2 yıllık fakülte kazananlar var. İlk yılında bu başarıyı yakalamış olan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Van'ımızda yaşayan ve dershaneye gitme, eğitim alma imkanı olmayan birçok kardeşimize böyle bir ortam sunduk. Yerleşmiş olan kardeşlerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum."

Öğrencilerin ücret ödemeden bir yıl boyunca merkezde eğitim aldıklarını anlatan Say, "Kaynak desteği verdik. Ders ve etüt aralarında ve boş zamanlarında ikramlarda bulunduk. Mahallelerimizde kütüphaneler, etüt merkezleri açıyoruz. Bu yıl 3 sürekli eğitim merkezi daha açacağız. Edremit, etüt merkezleriyle, kütüphaneleriyle de eğitim merkezi olacak. Kontenjanımız olduğunda Edremit dışından da başvuru aldık. Hiçbir ayrıma gitmedik. Başvuruların tamamını değerlendirdik. İnşallah bu sene kapasitemizi artırarak daha fazla kardeşlimizi yararlandıracağız." dedi.

"Profesyonel bir ekip kurduk"

İpekyol Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise belediyenin destekleme kursuyla 300 öğrencinin üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını söyledi.

Öğrencilerin üniversite hayalinin belediyenin kursuyla gerçeğe dönüştüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizden 150'si tıp, eczacılık, hukuk gibi güzel fakülteleri ve 4 yıllık bölümleri kazandı. 150 öğrencimiz de ön lisans programlarına yerleşti. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu seneki planımız kapasitemizi iki kat artırıp başarı oranımızı yüzde 90'lara çıkarmak. Çok profesyonel bir ekip kurduk. Ekibimiz, önceki yıllara göre daha verimli şekilde öğrencilerimizi hayalleriyle bulaştırmak için emek harcayacak. Şehit ailelerimizin yakınları hiçbir şarta bağlı olmaksızın başvuru yapabilir. Dar gelirli ve dezavantajlı öğrencilerimizin kayıtlarını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerin ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Onlar kazandıkça biz mutlu oluyoruz."

"Kaliteli bir eğitim aldık"

Bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanan Taha Kayatürk de "Edremit Sürekli Eğitim Merkezinde bir sene eğitim aldım. Hocalarımızın da katkısıyla hayal ettiğim bölümü kazandım. Mutluyum. Burada ücretsiz olarak kaliteli koşullarda eğitim gördük. Öğretmenlerimiz kazanmamız için çok çaba gösterdi." ifadelerini kullandı..

Öğrencilerden Şeyda Öner, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığını belirterek, "Merkeze hiçbir ücret ödemeden eğitimlerden yararlandım. Bize bu imkanı sunduğu için Edremit Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca burada güzel bir ortamda kaliteli eğitim aldık." diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Tala Turgut ise "Yıl boyunca burada eğitim gördüm. Belediye görevlileri ve öğretmenlerimiz bizimle yakından ilgilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tıp fakültesine gitmek hayalimdi. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.