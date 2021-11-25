Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da jeneratör çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Keşap ilçesinde jeneratör çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.
Giresun'da alınan bilgiye göre, Bayrambey köyünde yaşayan H.A, jeneratörün çalınması üzerine jandarmaya başvurdu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun OYİ Timi ve Giresun JASAT dedektiflerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli Z.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Giresun Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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