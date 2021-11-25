Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman’da otomobil ile traktör çarpıştı, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Ali Karayiğit idaresindeki 34 KD 9138 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolu Narince köyü girişinde Şükrü Orhan idaresindeki 02 FB 7483 plakalı traktör ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Remziye Karayiğit yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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