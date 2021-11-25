Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de alınan bilgiye göre, İkisu köyü Şiran yol ayrımında, Burak Aktaş'ın (26) kullandığı 34 LG 9013 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile Recep (62), Fatma Aktaş (64) ve Havva Aydın (69) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan Havva Aydın, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası
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