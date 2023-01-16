Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da jandarma operasyonu
Şebinkarahisar ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin "keşif-gözetleme, pusu-dinleme ve arama-tarama" faaliyetleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca 14-15 Ocak tarihleri arasında terörle mücadele harekatı kapsamında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe kırsalında "keşif-gözetleme, pusu-dinleme ve arama-tarama" faaliyetlerinin icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Eryılmaz Operasyonu" adı verilen operasyona katılan timlerin vukuatsız olarak birliğine döndüğü kaydedildi.
Etiketler: Giresun Jandarma Genel Komutanlığı
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