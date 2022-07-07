Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan şahıs yakalandı
[Fotograf: AA]
Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine konuldu.
Jandarma ekipleri, cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.D'yi, ilçenin Armutdüzü köyünde gözaltına aldı.
A.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Giresun Jandarma Genel Komutanlığı
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