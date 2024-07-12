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Güncel
İHA 12.07.2024 15:28

Giresun’da Ermeniler tarafından kurşuna dizilen köylüler için anıt yapılacak

Giresun’un Görele ilçesinde Rus işgali döneminde 40 kişinin kurşuna dizelerek şehit edildiği Maksutlu köyüne anıt yapılması için çalışma başlatıldı.

Giresun’da Ermeniler tarafından kurşuna dizilen köylüler için anıt yapılacak

İlçenin Maksutlu köyü Dikmetaş mevkiinde 1916-1918 yılları arasındaki Rus işgali sırasında Ermeni birlikleri tarafından 40 kişinin kurşuna dizerek şehit edildiği alana anıt yapılması için Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede köy sakinleriyle beraber incelemede bulundu.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Ermeni birlikleri tarafından belirlemelere göre 40 kişinin katledildiği alanın şehitlik olarak anıtlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, "1916-18 yıllarındaki işgal sırasında Rus askerleri arasında bulunan Ermeni askerlerinin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki köylerde yağma ve katliamlar yaptığı tarihi araştırmalarla bilinmektedir. Maksutlu köyünde de benzer olaylar yaşanmıştır. Rus işgali döneminde eli silah tutan erkeklerden oluşan yaklaşık 40 kişilik köylümüzün Rus işgal güçleri tarafından kurşuna dizilerek şehit edildiği bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Karadere ile Maksutlu köylerinin kesiştiği bir mezra olan Dikmetaş Tepesi Kaşüstü Düzlüğünde bulunan bölge hakkında Maksutlu Köyü Muhtarı Fevzi Aksu'dan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda gerekli tarihi araştırmalar yapılarak, bölgenin 'Şehitlik' olarak anıtlaştırılması için gerekli çalışmaları başlattık" dedi.

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