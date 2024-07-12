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Güncel
AA 12.07.2024 14:40

Aynı anda 3 farklı ameliyat olan kişi, sağlığına kavuştu

İzmir'de kolon kanseri sonrası karaciğerinde ve bağırsağında tümör oluşan kişi, tek seansta yapılan 3 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Aynı anda 3 farklı ameliyat olan kişi, sağlığına kavuştu

Mehmet Halil Kadınkız’a geçen yıl 4. evre kolon kanseri tanısı konuldu. Karaciğerinde metastaz saptanan Kadınkız'a kemoterapiye başlandı.

İlk olarak kolondaki tümörün çıkarıldığı hastada kemoterapiye yeniden başlandı. Karaciğerindeki tümörde büyüme saptanan Kadınkız için ameliyat kararı alındı.

Tek seansta 3 ameliyat

Kolostominin kapatılması ve karaciğerindeki metastazların çıkarılması için tek seansta üç ameliyat yapılan hastanın gelişen fıtığı kapatıldı.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mir Ali Purbager ameliyatın 9 saat sürdüğünü ve hastadaki tüm metastazların yok edildiğin söyledi:

"Hastamızın ameliyat sırasındaki tablosu farklı çıkınca bizim müdahale ettiğimiz lezyon sayısı 30 oldu ve bu yöntemin uygulandığı en yüksek sayıdaki vaka oldu. Ekip çalışmasıyla aynı seansta üç farklı tedaviyi gerçekleştirdik."

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