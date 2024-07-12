Görme engelli gençler "Şah Mat" satranç buluşmasında bir araya geldi

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı tarafından Ankaralılar Derneği Genel Merkezi'nde, görme engelli gençlerin katılımıyla "Şah Mat" etkinliği düzenlendi.

Satranç buluşmasında, 5-18 yaş aralığında, aralarında görme engellilerin de bulunduğu gençler bir araya geldi. Görme engelliler, kendileri için özel tasarlanan satranç tahtalarıyla satranç oynadı.

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Yaşayan her bireyin birer engelli adayı olduğunu bilerek, engelli kardeşlerimize hayatın akışında yardımcı olarak, onlarla beraber yol arkadaşlığı yaparak bugüne kadar geldik" dedi.

Gençlere sertifika ve hediye verildi

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Kurtaslan da satrancın sayısız yararları olduğuna değindi.

"Satranç, hafızanın güçlendirilmesi, sayısal zihinsel becerilerin geliştirilmesi gibi sayısız yararları olan, eğitimde de faydalanmamız gereken bir konudur."

Etkinliğe katılan gençlere sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.