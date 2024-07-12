Yozgat Bozok Üniversitesi'nde antik çağ ekmekleri üretildi

Davut Hatip, bitirme tezi olarak seçtiği Sümer, Hitit ve Roma dönemlerinde Anadolu'da tüketilen ekmeklerden 8 çeşidini, üniversitenin sosyal tesisinde tanıttı.

Ekmeklerin organik olduğunu belirten Hatip, "Bu ekmekler tüketildiği zaman sindirim sıkıntısı yaşanmıyor. Çatalhöyük ekmeğinin içerisinde bezelye, arpa ve tam buğday unu mevcut ve ekşi maya kullanılıyor" dedi.

"Yozgat, eski medeniyetlere beşiklik yapan bir bölge"

Hatip, ekmeklerin içerisinde incir, fındık, bezelye, peynir, susam kullandığını anlatarak, "Anadolu'ya incir ve fındığın o dönemdeki ticaret yoluyla geldiğini düşünüyoruz. Yozgat, çok eski medeniyetlere beşiklik yapan bir bölge. Özellikle Hitit ve Roma ekmelerini denedik ve çok güzel sonuçlar aldık. Kazılarda çıkan tabletlerde yer alan metinlerde açıklanan gıdalardan yola çıkarak ekmekleri yaptık" diye konuştu.

Doç. Dr. Serkan Erdoğan da Yozgat'ın tarih öncesinde farklı kültürlere ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Erdoğan, "Ekmekler genellikle mayalı olarak yapılıyor. Ekmek yapımında unun yanında tuz, tereyağı, kuru meyveler kullanılıyor. Özellikle Mezopotamya kültüründe ekmek çeşitlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Biz de bunu günümüze taşımak için çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.