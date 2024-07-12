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Güncel
AA 12.07.2024 15:22

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Arşiv]

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi için Adapazarı ve Erenler ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerindeki aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız 7 tabanca ve 3 tüfek, 211 fişek, 21 kartuş, 12 şarjör ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 183 bin 900 lira, 900 dolar ve 55 euro ele geçirildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Öte yandan şüphelilerin biri hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2'si hakkında da arama kararı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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