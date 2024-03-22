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Güncel
İHA 22.03.2024 11:22

Giresun’da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları

Giresun'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikme töreni düzenlendi.

Giresun’da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları
[Fotograf: İHA]

Ali Haydar Emiroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleşen törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve çok sayıda davetli yer aldı.

Vali Serdengeçti, yaptığı konuşmada ormanın insanlık için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu söyleyerek `Ormanın faydaları bitmez tükenmez. Bizim akciğerlerimiz, oksijen depomuz. Temiz suyun kullanımı ile ilgili en önemli memba. Aynı zamanda toprağın oluşmasını sağlayan önemli etkenlerden birisi. Ormanla ilgili olarak ekonomiye, ticarete, sosyal hayata muazzam katkısı olan bir endüstri` dedi.

Ormanın korunması gerekliliğine vurgu yapan Serdengeçti, ormanların sadece doğal dengeyi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Törende, öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Ardından okul bahçesinde oluşturulan alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. 

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