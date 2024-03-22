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Güncel
İHA 22.03.2024 10:48

Tokat'ta mumdan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Tokat'ta mumdan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta mumdan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Yangın saat 12:30 sıralarında Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde meydana geldi.

İddiaya göre yangın S.G'ye ait 2 katlı ahşap evde çıktı. S.G'nin eşi F.G. yatağın altına düşen eşyayı bulmak için mumla kontrol etmek istedi. Bu sırada yatağın altında bulunan sünger mumun ateşinden alev aldı. Evdekiler hemen kendini dışları attı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşuların da yardımı ile itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken içeriden çıkan Kuran'ın yanmadığı görüldü. Yangın sonrası Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir'de eve gelerek incelemede bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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