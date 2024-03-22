Puslu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.03.2024 10:59

Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Karaköprü ilçesindeki bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri, şüpheliler Ş.B. ve İ.H.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı motosiklet, 2 çapa makinesi, 2 kompresör, 6 motorlu testere, 4 dalgıç motor, 11 su motoru, 2 ot biçme makinesi, ilaçlama makinesi, 10 projektör, 2 televizyon, kaynak makinesi, demir kesme makası ile çok miktarda elektrik kablosu ve malzeme ele geçirildi.

İşlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerden Ş.B'nin hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Tokat'ta mumdan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Pamuk üreticilerine destek ödemeleri bugün yapılacak
12:26
Yahudi işgalci yerleşimcilere saldırının ardından çıkan çatışmada 7 İsrailli yaralandı
12:42
İsrail'in ABD'den çok sayıda silah ve mühimmat isteyecek
12:15
Emine Erdoğan: Koruyucu aile olmayı seçen anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyorum
12:20
Eylem Tok, kaza haberini böyle aldı
12:04
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koydu
Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan göçmen denizanası, balıkçılığı olumsuz etkiliyor
Akdeniz kıyılarında yoğunlaşan göçmen denizanası, balıkçılığı olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
Kodlama öğrenen kızlar ilham oluyor
Kodlama öğrenen kızlar ilham oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ