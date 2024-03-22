Şanlıurfa'da bağ evlerinden hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Karaköprü ilçesindeki bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri, şüpheliler Ş.B. ve İ.H.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı motosiklet, 2 çapa makinesi, 2 kompresör, 6 motorlu testere, 4 dalgıç motor, 11 su motoru, 2 ot biçme makinesi, ilaçlama makinesi, 10 projektör, 2 televizyon, kaynak makinesi, demir kesme makası ile çok miktarda elektrik kablosu ve malzeme ele geçirildi.

İşlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerden Ş.B'nin hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.