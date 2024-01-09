Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.01.2024 17:39

Giresun'da ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi

Giresun'un Görele ilçesinde ATM'de unutulan 9 bin 400 lira sahibine verildi.

Giresun'da ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir banka şubesine ait ATM'ye giden Sercan Erdem, cihazın para çekme bölmesinde para olduğunu fark etti.

Erdem'in İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiği paranın 9 bin 400 lira olduğu anlaşıldı.

Polisin banka yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu para, sahibi olduğu belirlenen kişiye teslim edildi.

Parayı polise veren Erdem, insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Bizim için 100 lira da 10 bin lira da önemli değil, önemli olan insanlık vazifemizi yaparak insanlığa örnek olmaktır. Sonuçta bu parada bir emek, bir alın teri var. Bizim olmayan bir şeye el uzatmak kişiliğimize ve vicdanımıza sığmaz" dedi.

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Kilis'te gümrük kaçağı sigara ile alkol ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:47
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
18:44
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
18:33
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Valiler Toplantısı'na katıldı
18:28
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev tarafından kabul edildi
18:19
Kabil'de bombalı saldırı: En az 3 ölü
17:56
Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da kar etkili oldu
Tekirdağ'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
Akciğerine kaçan badem parçası ölüme götürüyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ