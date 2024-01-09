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Güncel
AA 09.01.2024 17:33

Seferihisar'daki Karadeniz Festivali'nde 1 ton hamsi dağıtıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2. Gastronomi ve Karadeniz Festivali düzenlendi.

Seferihisar'daki Karadeniz Festivali'nde 1 ton hamsi dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Seferihisar Karadenizliler Derneği ve İlçe Belediyesi işbirliğiyle kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalin açılış gününde yaklaşık 1 ton hamsi ikramı yapıldı.

Halkoyunu gösterilerinin sunulduğu etkinlikte Karadeniz lezzetlerinin satıldığı stantlar kuruldu.

Dernek Başkanı Haluk Dede, yoğun katılımla güzel bir kaynaşma örneği sunduklarını, emek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de "Burada bütün renkler var. Bu etkinlikler bizi bir araya getiriyor, kaynaştırıyor. Seferihisar Belediyesi olarak bu etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Festivalin 11 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.

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