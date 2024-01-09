Eskişehir'de bir haftada 2 bin 821 araca idari para cezası uygulandı

2-9 Ocak tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetimlerde bulundu.

6 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" içeriğinden toplam 38 bin 634 lira, 182 araca "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddesinin ihlalinden 125 bin 580 lira ve 2 bin 633 araca da "taşıt yolu üzerinde park ihlali" yaptıkları gerekçesiyle 1 milyon 905 bin 90 lira cezai işlem uygulandı.