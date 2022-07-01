Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güre yerleşkesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda organize edilen mezuniyet törenine GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Fakültenin dönem birincisi Dr. Zahide Nur Tunca, dönem ikincisi Dr. Aleyna Demirel, dönem üçüncüsü de Dr. Abdülkadir Can oldu.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, yaptığı konuşmada, öğrencileri gösterdikleri üstün başarılardan dolayı kutladı.

Tıp fakültesinin Giresun Üniversitesi'nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Can, "İmkanlarımızı öncelikle Tıp Fakültesi için kullanmaya gayret ediyoruz. Tıp Fakültesinin akademik kadro açısından bölgenin en iyi fakültesi olması için çalışıyoruz. Morfoloji binası başta olmak üzere diğer fiziki ihtiyaçların tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar da öğrencileri en iyi şekilde yetiştirebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, tıp fakültesi eğitiminin dünya standartlarının altında kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep fırlatıldı.

Törende ayrıca, öğrencilere destek olan Yavuzkan firması, Tümay Dershaneleri ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.