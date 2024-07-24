Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu kapsamında faaliyet gösteren "Lugano" adlı suç örgütü çökertildi.

Giresun ve Muğla'da eş zamanlı 12 adrese düzenlenen operasyonda, tabanca, tüfek, dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.