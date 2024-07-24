Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.07.2024 22:32

Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Giresun ve Muğla'da, "Lugano" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Giresun merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu kapsamında faaliyet gösteren "Lugano" adlı suç örgütü çökertildi.

Giresun ve Muğla'da eş zamanlı 12 adrese düzenlenen operasyonda, tabanca, tüfek, dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Giresun Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya alkışa tepki
23:01
Kurtulmuş: Netanyahu'yu ayakta alkışlayan topluluk katliamın ortağıdır
23:07
UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin de ötesinde
22:37
Kocaeli'deki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
22:30
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
22:05
Japonya'nın nüfusu üst üste 15 yıldır düşüyor: Yarım milyondan fazla azaldı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
FOTO FOKUS
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ