Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle diğer kurul üyeleri katıldı.



Toplantıda Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever tarafından yatırımcı kamu kuruluşlarının dönem raporları açıklandı. Açıklanan raporlara göre Gümüşhane’de 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle il genelindeki toplam proje tutarı 52 milyar 99 milyon 135 bin TL olan 200 proje bulunduğu açıklanırken, projelerin toplam harcama tutarının 32 milyar 193 milyon 801 bin TL ve toplamda nakdi gerçekleşme oranının yüzde 61,79 olduğu belirtildi. Projelerin 2024 yılı ödeneğinin ise 3 milyar 149 milyon 82 bin TL olduğu ve dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarının 699 milyon 74 bin TL ile yılın harcama oranının yüzde 22,20 olduğu ifade edildi. Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcaması sırasıyla, 374 milyon 127 bin TL ile tarım, 129 milyon 107 bin TL ile diğer kamu hizmetleri sektörü ve 127 milyon 520 bin TL ile ulaştırma ve haberleşme sektöründe gerçekleşti.



İlçeler bazında yatırım harcaması da sırasıyla, 255 milyon 779 bin TL ile Kelkit, 232 milyon 733 bin TL ile merkez ilçelerde, 108 milyon 797 bin TL ile Şiran ilçesinde gerçekleşti. Açıklanan rapora göre toplam 200 projeden, 15 proje tamamlanırken, 129 projenin ise devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan 38 proje ihale aşamasındayken 18 projeye ise henüz başlanmadığı belirtildi. Son olarak KÖYDES programı kapsamında 2023 yılında 50 milyon 936 bin TL harcama yapılırken, 2024 yılında bu miktar 75 milyon 80 bin TL’ye çıktı. Program ve ödenekler kapsamında 66 adet yol, 55 adet içme suyu ve 9 adet kanalizasyon olmak üzere 130 proje gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2023-2024 yılı destek programları kapsamında ise kentte devam eden 4 projeye 8 milyon 4 bin TL tutarında ajans desteği sağlandı. Toplantı diğer bölge müdürlerinin sunumlarının ardından son buldu.