Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Belediyeyi arayan bir vatandaş, Gelinbükü Mahallesi'nde hidroelektrik santraline su taşıyan beton kanala bir karacanın düştüğü bilgisini verdi.

Kanalın etrafının tellerle çevrili olması nedeniyle karacanın çıkamadığını tespit eden belediye ekipleri harekete geçti. İçerisinde az miktarda su bulunan kanalda yakalanan karaca çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, karacanın arka bacaklarının yaralı olduğunu belirterek, "İhbarı duyar duymaz ekibimize elinizdeki iş her ne ise bırakın ve belirtilen bölgeye intikal edin dedim. Kendim de işimi bırakıp bölgeye intikal ederek, kurtarma çalışmasına dahil oldum. Korkan ve yaralanmış olan karacayı milli parklara teslim ettik." dedi.