Giresun Kalesi’ne ziyaretçi akını

Giresun’un en önemli mesire alanları arasında bulunan ve Giresunlu vatandaşların yanı sıra, yerli, yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan Giresun Kalesi yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.



Aileleriyle şehre tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, gezilerinin arasına Giresun Kalesi'ni mutlaka eklerken, 2023 yılında yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti.



Giresun Kalesi’ni çevre düzenlemeleri, sosyal tesisleriyle daha da cazip hale getirmek için projelerin devam ettiğini ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Göreve gelir gelmez kale projemize başladık. Kale bizim tarihi değerimiz. Bu değeri hak ettiği görünüme kavuşturduğumuza inanıyoruz. Kalemizin güvenliğini de kontrolümüz altında tutuyoruz. Hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz artık kalede daha huzurlu ve mutlu zaman geçiriyorlar. Kalemizi evimiz gibi görüyoruz. Orada oluşacak çevre ve görüntü kirliliğine izin vermemeliyiz. Ekiplerimizce düzenli olarak çevre temizliği gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı turistlerce de yoğun şekilde ziyaret edilen kale ve çevresine temizlik anlamında büyük önem veriyoruz. Giresun’umuzun her bir alanını güzelleştirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.