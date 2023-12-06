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Güncel
AA 06.12.2023 16:10

Batman'a kurulacak "Engelli Yaşam Merkezi" tanıtıldı

Batman'a kazandırılacak "Engelli Yaşam Merkezi"nin tanıtımı yapıldı.

Batman'a kurulacak "Engelli Yaşam Merkezi" tanıtıldı

Belediye tarafından Çamlıtepe Mahallesi'nde 4 bin 200 metrekaresi kapalı olmak üzere 7 bin 33 metrekare alana inşa edilecek "Engelli Yaşam Merkezi" projesinin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkezin 7 ayrı engelli grubuna hizmet vereceğini söyledi.

"11 bireysel oda, 5 grup odası, 6 atölye, yarı olimpik yüzme havuzu olacak merkezde fizyoterapi, uzay terapi, duyu belirleme, su terapisi, çok amaçlı salon ve oyun salonları olacak." diyen Canalp, kurulacak merkezin kente hayırlı olmasını diledi.

Canalp, kentte 19 bin 522 ailenin engelli aylığı aldığını sözlerine ekledi.

Törene, Belediye Başkan yardımcıları Muzaffer Özkan ve Ali Eraslan, Etüt Proje Müdürü Cengiz Canpolat, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Sütçü, kurum temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

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