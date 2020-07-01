Haber Giriş: Kaynak: AA
Geyve'de kaçak elektrik operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 160 konutun elektriği kesildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde alınan bilgiye göre, Çeltikler Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanıldığının tespit edilmesi üzerine SEDAŞ ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde kontrollerde bulundu.
Yapılan incelemelerde 160 konutun elektriği kesilerek, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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