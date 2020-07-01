Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Furkan Y. idaresindeki 37 FF 237 plakalı otomobil ile Ömer Faruk K. yönetimindeki 23 BU 044 Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk K. ve aynı araçtaki Fatma K, Ahmet K. ve Yusuf A.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Haberler
- 17:37
- 17:23
- 17:19
- 17:33
- 17:08
Sıradaki Haber
THY Bulgaristan seferlerine yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz