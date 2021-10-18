Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Germencik'te ilkokul öğrencilerine ağız diş sağlığı eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden öğrenci ve akademisyenler, Germencik ilçesinde ilkokul öğrencilerine ağız diş sağlığını koruma yöntemlerini anlattı.
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Germencik Şehit Cafer İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğin sonunda öğrencilere diş fırçası hediye edildi.
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yener Okutan, ağız diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesinin önemini vurguladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Etiketler: Aydın Yüz Yüze Eğitim
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