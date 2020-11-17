Bingöl'ün Genç ilçesinde 23 okula “Okulum Temiz” belgesi verildi.

Okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen “Okulum Temiz” programı kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı belge kurumlara takdim edildi. Bu kapsamda Genç ilçesinde Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde düzenlenen programla ilçede 23 okula belgeleri verildi.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Tüm standart kriterlerini yerine getirerek, başvuruda bulunan okullarımız işyeri sağlık ve güvenlik birimi denetçilerimiz tarafından masa ve sahada incelenmekte ve başarılı okullarımıza “okulum temiz” belgesi verilmektedir. Bu kapsamda Genç ilçemizde ki tüm okullarımız belgeyi almak için başvuruda bulunmuştur. Bu nedenle duyarlılıklarından dolayı tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. İlimizde yapmış olduğumuz rehberlik çalışmalarının geri bildirimini olumlu olarak almak da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gerek okul müdürlerimiz gerekse müdür yardımcılarımız ile yapmış olduğumuz toplantı ve seminerlerin sonucu okulum temiz belgesi almak için başvuruda bulunan okullarımızın oranı yüzde 91’e ulaşmış ve şuana kadar 114 okulumuz belgesini almış durumdadır. Ayrıca diğer tüm okullarımızda da standartların tam olarak karşılanması için denetçilerimizin rehberliğinde çalışmalar sürmektedir” dedi.