Genç milli boksör İbrahim Alp Bakır, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Annesi koşucu, dedesi ise güreşçi olan 17 yaşındaki İbrahim, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duydu.

Çeşitli spor dallarında eğitim gören İbrahim, 9 yaşında anneannesinin yönlendirmesiyle boksa başladı.

Daha sonra katıldığı 6 Türkiye Şampiyonası'nda 4 kez birincilik kürsüsüne çıkan milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

İbrahim Alp Bakır, boksa başlamadan önce yüzme, karate ve tekvandoyla ilgilendiğini belirtti.

Annesinin koşucu, dedesinin ise eski güreşçi olduğunu söyleyen İbrahim, "Anneannem kolumdan tuttu, 'Seni boksa yazdıracağım.' dedi. Ben de 'Tamam.' dedim. 2015 yılında anneannemin sayesinde boksa başladım. Antrenörüm Yavuz Kılıç ile birlikte 6 şampiyonaya katıldım. 6 organizasyonda 4 Türkiye şampiyonluğu elde ettim, birinde de ikinci oldum. Daha büyük başarılar için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nın önemine değinen ve organizasyonun büyük mücadelelere tanıklık edeceğini anlatan İbrahim, "İlk kez katılacağım Dünya Şampiyonası'nda hedefim şampiyon olmak. Boksu çok seviyorum. İnsanı rahatlatıyor. Herkes tehlikeli zannediyor ama tehlikeli değil." ifadelerini kullandı.

Kamp merkezinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getiren İbrahim, Dünya Şampiyonası'na takım olarak iyi çalıştıklarını aktardı.

Kendisinin spora küçük yaşta başladığını ve bu durumdan çok mutlu olduğunu vurgulayan İbrahim, "Çocuklar, gençler pes etmemeliler. Hangi spor olursa olsun bu işi severek yapmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kamp merkezinden de memnun olduğunu anlatan İbrahim, takımla birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını, Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini sözlerine ekledi.