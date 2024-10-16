Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 16.10.2024 20:05

7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 'Özgür Gazze' temasıyla başladı. Festivalde 31 film finale kalırken, Gazze konusu sinema aracılığıyla izleyicilere sunulacak.

7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği yaptığı festival açılış konuşmaları ve film gösterimiyle başladı.

`Özgür Gazze` temasıyla sinemaseverlerle buluşan festivale 293 film başvurdu, 31 film finale kaldı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya festivalde yaptığı konuşmada, Gazze'nin yıllardır süren acılı mücadelesinin sadece bölgesel bir sorun değil, tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi. Bugün burada sinema aracılığıyla Gazze'nin acısını, direnişini ve özgürlük umudunu daha geniş kitlelere duyurmayı amaçladıklarını belirten Vali Kızılkaya, `Sinema, toplumların birbirini anlamasına katkı sunan, derin düşünmeye sevk eden, insan ruhunu etkileyen en güçlü sanatlardan biridir` dedi.

Program, film gösterimi ile devam etti. 

ETİKETLER
Siirt Festival Gazze
Sıradaki Haber
Çankırı'da "Şehidimin Kokusu Projesi" tanıtım programı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
21:47
DMM: TSK'nın Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır
21:05
Samsun'da bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu
21:12
İstanbul'da 10 katlı binanın çatı katında yangın
20:34
Bakan Göktaş, kadın odaklı çalışmalar yürüten STK temsilcileriyle buluştu
20:13
Bakan Fidan, Guterres ile görüştü
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ