Çankırı'da "Şehidimin Kokusu Projesi" tanıtım programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği tarafından başlatıldı.

"Şehidimin Kokusu Projesi" için Çankırı Şehitler Müzesi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tanıtım programında konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar, proje kapsamında şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ve 180 şehidin kabirlerinden toprak aldıklarını belirtti.

Devlet büyüklerinin topraklarını da sergilemeyi hedeflediklerini aktaran Uçar, "Müzemize Çankırılı şehitlerimizin yanı sıra ülke çapında kahramanlıkları duyulmuş şehitlerimizin de misafir şehitlerimiz köşesine emanetlerini ve topraklarını da getiriyoruz. Proje kapsamında hedefimiz vatan ve millet sevgisini sıcak tutmak, gelecek nesillere taşımak, ziyaretçilerimize ve gelecek nesillerimize 'toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' hissiyatını aşılamaktır." dedi.

Vatanın birlik ve beraberliği ile ülkenin geleceğinin ve yükselmesinin milli manevi değerlerin koruması ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılması ile mümkün olduğuna vurgu yapan Uçar, "Ülkemizin bekası ve ilelebet payidar olabilmesi ve bu hizmetleri daha iyi yapabilmemiz adına sizlerin desteği ve sahip çıkması son derece kıymetli ve önemlidir. Projemiz boyunca bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından programa katılan öğrencilere Türk bayrağı teslim edildi.

Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar daha sonra proje kapsamında Türkiye genelindeki şehit kabirlerinden aldıkları toprakların Çankırı Şehitler Müzesi'nde sergilendiği standı gezerek bilgi aldı.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.