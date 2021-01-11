Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları başlayan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığınca koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak.

e-Devlet gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Destek başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzatıldı. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

e-Devlet kira ve hibe desteği başvurusu için tıklayınız.

Kira ve hibe desteği başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​