Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak...
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek. Aşı tedarik süreçleri gözden geçirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek.
Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.
Gündem koronavirüsle mücadele
Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.
Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve bölgesel gelişmeler de kabinenin gündemindeki diğer başlıklar olacak.
Dış politika adımları ele alınacak
Dış politika başlığında Batı ile ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek.
Ocak sonu gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler görüşülecek.
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