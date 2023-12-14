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Güncel
AA 14.12.2023 09:31

Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 1500 lüfer avladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Garip, ekibiyle tekneyle 1500 lüfer avladı.

Gelibolu'dan tekneyle denize açılan balıkçılar yaklaşık 1500 lüfer avladı

"Uçar" adlı tekneleriyle limandan dün ayrılan Furkan Garip ve ekibi, Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada açıklarında lüfer sürüsüyle karşılaştı. Denize bıraktıkları ağları lüferle dolan balıkçılar, daha sonra Gelibolu'ya döndü.

Kaptan Furkan Garip, bir gün boyunca denizde dolaştıklarını, sabaha karşı balık sürüsüne denk geldiklerini söyledi.

Hemen ağları atarak balığı çevirdiklerini anlatan Garip, "Kaçan kaçtı, kaçamayan da bizim nasibimiz olarak bize kaldı. 1500 lüferle yüzümüz güldü. Allah bereket versin." dedi.

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