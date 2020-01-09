Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen kursta, 240 öğrenci, kayak sporuyla tanıştırılıyor.

Valiliğin desteğiyle yürütülen ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından temel kayak bilgilerinin öğretildiği eğitimlerde, öğrencilerin ulaşım ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz şekilde karşılanıyor.

Eğitimlerin 10 haftada bitirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA