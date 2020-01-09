Güncel
Bartın'ın yüksek kesimleri beyaza büründü09 Ocak 2020 Perşembe 15:05 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 15:06
Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkili oluyor.İlçeye bağlı Soğucaksu, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, güzel bir görüntü oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde etkili olan yoğun kar nedeniyle gece saatlerinde kapanan köy yolları ise İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.
Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köyünün yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.
Kar nedeniyle sürücülerin yollarda güçlükle ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA