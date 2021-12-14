Gediz Anneler Ormanı alanında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ve sponsor firma temsilcileri katıldı.

Daha yeşil bir Gediz için ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, "İlçe genelinde sürdürdüğümüz ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) ile birlikte İlçemiz Kumtaş Mahallesinde bulunan Anneler Ormanı alanına 750 adet zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdik. Burada yapılan ağaçlandırma çalışması hem Gediz’in yeşil dokusuna katkı sağlayacak hem de gelecek nesillere miras olacak." dedi.

Yeşile ve çevreye duyarlılıklarından dolayı Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) Genel Müdürü Tokuştepe, katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.