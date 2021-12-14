Atatürk Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu alanda sabaha karşı yıkılan istinat duvarının onarımı için Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Akçay Mahallesi'nde yürüyüş amaçlı da kullanılan kordonda, deniz ile karanın ayrıldığı bölümdeki taşlardan bazıları yerlerinde söküldü. Kordonun çöken bölümüne Balıkesir Büyükşehir Belediyesince bariyerler konularak güvenlik önlemi alındı.

Dalgaların vurduğu bölgede perde duvarda oluşan çökme sonucunda meydana gelen hasar için tespit çalışması yürütülüyor.

Kordonda zarar gören bölümün onarımına kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, bölgede etkili olan yağışlar sonrasında Burhaniye ve Edremit ilçeleri arasında yazlık konutların bulunduğu bölgede evlerin etrafında büyük su birikintileri oluştu. Bahçelievler Mahallesi'nden geçen Üvecik Deresi'nde ise kısmi taşmalar meydana geldi.