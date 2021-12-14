Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından "Geçmişin İzinde" sergisi, törenle açıldı.

Sergide fosiller, sestaşları, kayaçlar, madenler ve mermer örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 28 bin yıllık olduğu değerlendirilen mamutlara ait kalıntılar, ilgi çekti.

Serginin açılışında konuşan NKÜ Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin, fillerin atası olarak bilinen mamutların, bu bölgede yaşadığının ve göç halinde olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Serginin en gözde parçalarının mamut kalıntıları olduğunu belirten Özşahin, şöyle konuştu:

"Edirne Müze Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde aldığımız ve sergimize kazandırdığımız parçalar ilgi çekiyor. Mamut iskeletine ait kemikler, onun yaklaşık 23 ile 28 bin yıl önce burada yaşadığını tespit etmemizi sağladı. Fillerin atası dediğimiz mamutların bu bölgede yaşadığı ve bu güzergahı kullanarak Avrupa'ya veya daha güneye indiği yönünde bilgi var. İnsanlarda olduğu gibi buranın hayvanlar için de göç yolları üzerinde bulunduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Serginin, doğal kaynaklarımızın korunması ve kullanılması adına önemli olduğunu düşünüyorum."

Serginin açılışına NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Serginin sürekli ziyarete açık olacağı belirtildi.