Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

e-Devlet KYK burs ve öğrenim kredisi sorgulama için tıklayınız.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

e-Devlet KYK burs ve kredi taahütnamesi onayı için tıklayınız.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

Burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

2021 KYK burs ve kredi miktarı

KYK burs ve kredileri 2021 yılı için yükseköğretim öğrencilerine 650 lira yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira doktora öğrencilerine ise 1950 lira olarak ödeniyor.