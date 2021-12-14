Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da Suriye uyruklu kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yeşildirek Mahallesi'nde dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Selva Hinedi'nin katil zanlısının yakalanması için Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, Suriye uyruklu şüpheli I.H'nin Hayati Harrani Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Merkez Haliliye ilçesinde dün Suriye uyruklu Selva Hinedi (22), göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti.
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