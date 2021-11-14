Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gebze'de otomobil arıza yapan araca çarptı, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara istikametinde 06 RKR 98 plakalı otomobiliyle seyir halinde giden İsmail K, Beylikbağı Mahallesi'nde arıza yapan aracını yol kenarına park etti.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hasan Ö. idaresindeki 34 PU 8772 plakalı otomobil, duran araca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü İsmail K. ve yanındaki Alaaddin A, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, Pasinler'de baraj inşaatlarını inceledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz