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Gebze'de hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hurda yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alınan bilgiye göre, Gediz Caddesi'nde Dilovası OSB yönüne giden Süleyman Gökçe'nin kullandığı 41 AAY 709 plakalı hurda yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Muallimköy Kavşağında devrildi.
Yaralanan sürücü Gökçe, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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