Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ilçede üreticilerle bir araya geldi. Üretmenin emek ve sabır isteyen bir iş olduğunu dile getiren Saylak, bademin ekonomik değerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Datça bademinin "coğrafi işaret tescili" aşamasında olduğunu belirten Saylak, "Eskiden elle günde 10 kilogram badem kırılırken günümüzde mekanizasyon sayesinde 100 kilogram badem işlenebiliyor." dedi.

Ürünlerin pazarlanması noktasında Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) son derece önemli olduğunu vurgulayan Saylak, üreticilerden DİTAP'a kayıt olmalarını istedi.

Kurum olarak üreticilerin yanında olduklarını söyleyen Saylak, çiftçilere bereketli kazanç diledi.

Saylak, badem bahçesine giderek, üreticilerle hasat yaptı ve bademin kabuklarının soyulması, kırılarak işlenmesi işlemlerini inceledi.