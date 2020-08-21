Adana'da Hacı Ahmet Haskan bankadan para çektiği sırada otomobilinin lastiğini 3 kişi patlattı.

Haskan otomobiliyle bir süre ilerledikten sonra lastiğinin patladığını fark edip aracı yol kenarına aldı.

Sürücüyü başka bir araçla takip eden zanlılar, Haskan'ın yanına gelip lastiği tamir etme bahanesiyle ön koltuktaki içinde 130 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

Haskan'ın durumu bildirmesi üzerine polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.