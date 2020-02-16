Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bir yolcunun çantasını kontrol etti.

Aramada, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.