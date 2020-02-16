Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak konutlara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, depremden zarar gören ilçelerde yapılan çalışmalar ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı.

Suver, buradaki konuşmasında, depremin ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili bakanların deprem bölgesine geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da 24 saat sonra Elazığ ve Malatya'ya geldi." ifadesini kullandı.

Bölgeye ilk andan itibaren gerekli desteğin sağlandığını ve yaraların sarılmaya başlandığını vurgulayan Suver, şöyle devam etti:

"Battalgazi, Doğanyol ve Pütürge belediye başkanlarımızla birlikte bundan sonra daha iyi ve güvenilir bir Malatya'da yaşayabilmek yapılan çalışmalarla sahadaki beklentileri kıyasladık ve tartıştık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Edindiğimiz bilgiler bundan sonraki çalışmalara çok fayda sağlayacaktır. Bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Malatya ve Elazığ'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da depremde evleri ağır hasar gören veya yıkılan vatandaşlar için yapılacak konutların, temellerinin hızlıca atılacağını ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise ilçeye 2 bin 350 yeni konut yapılacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Toplamda ağır ve orta hasarlı 3 bin 620 bina şu ana kadar tespit edildi. Yapmış olduğumuz planlama neticesinde Battalgazi bölgemize 2 bin 350 konut yapılacak. 1500 civarında konut Orduzu Gelincik tepesi bölgesine, 500 konut Meydanbaşı Mahallesi'ne yapılacak. 350 konutun da köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerde yapılması planlanıyor. Tabi buradaki rakamlarda farklılıklar olabilir. Bazı bölgelerde yıkılan bölgelerin yerlerinde dönüşümler uygulanabilir."