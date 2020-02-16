Kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kalbindeki sorun ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle bir haftadır Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 14 aylık Tuğçe'nin, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.

Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine Adana'dan kalkan ambulans helikopter, Osmaniye 7 Ocak Stadı'na indi. Ambulansla stada getirilen Tuğçe, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.