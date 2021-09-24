Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucudan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla kentteki çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği M. A'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.
Ekipler, yakaladığı hükümlüyü cezaevine teslim etti.
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